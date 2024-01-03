جريزمان وموراتا يقودان التشكيل المتوقع لأتليكو مدريد لمواجهة جيرونا

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره جيرونا في تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب "مونتيليفي البلدي"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "لليجا".

وجاء التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: هيرموسو، سافيتش، خيمينيز، مولينا.

خط الوسط: لينو وساؤول، كوكي، يورينتي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، موراتا.

يبحث أتلتيكو عن كسر العقدة التي طالما لازمته في كل مرة يلعب في ملعب مونتيليفي، حيث أنه تكبد خسارة واحدة، مقابل 3 تعادلات في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين على هذا الملعب.

ويحتل جيرونا وصافة الليجا بـرصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي بعده مباشرة أتلتيكو مدريد بـ 38 نقطة، بفارق الأهداف أيضاً عن برشلونة الرابع.

