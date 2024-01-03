نور النبوي: استعنت برأي والدي قبل فيلم "الحريفة"

كشف الفنان الشاب نور النبوي، عن أنه استعان برأي والده خالد النبوي ومديرة أعماله قبل أن يوافق على تقديم فيلم "الحريفة"، وذلك شعوراً منه بأن العمل كبير جداً و مع شركة انتاج ضخمة.

و أكمل نور في تصريحات تليفزيونية، أنه و فريق عمل الفيلم قاموا ببروفات مكثفة لمدة ٣ أشهر منها تمرينات كرة وهذا الذي ساعد المخرج رؤوف السيد بالتخلي عن الاستعانة بدوبلير لتصوير بعض المشاهد.

وأشار نور إلى أن بعض المشاهد تطلبت يوماً كاملاً من التصوير وصلت إلى ١٥ ساعة.

فيلم "الحريفة" المقرر عرضه يوم 4 يناير في السينمات المصرية و11 يناير في جميع الدول العربية، على مواقعها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ويتواجد في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف من لاعبي الكرة السابقين مثل عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتو وجمال حمزة .