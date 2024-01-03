بالفيديو.. نصائح وتوصيات للمزارعين للحفاظ على المحاصيل خلال الشتاء

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الفترة الحالية يطلق عليها اسم سرة الموسم الزراعي، والتى تضم المحاصيل الزراعية الهامة، مشيرًا إلى أن أراضي مصر الزراعية التي يبلغ مساحتها 10 مليون فدان تقريبًا مشغولين حاليًا بمحاصيل على وشك الحصاد مثل البطاطس الشتوي والبصل المبكر والفاصوليا بجانب المحاصيل المنزرعة مثل القمح والفول البلدي والطماطم وأشجار الفاكهة.

وأضاف "فهيم" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الأجواء الحالية شتوية بامتياز مع وجود رطوبة نسبية بسبب الشبورة المائية، مناشدًا المزارعين بالانتباه لنصائح وتوصيات المركز خلال فصل الشتاء، حيث أنه في ظل وجود الشبورة المائية وزيادة نسبة الرطوبة فأن الأمر قد يؤدي لظروف مناسبة لبعض الأمراض، وعلى المزارعين أن يتخذوا احتياطاتهم تجاه هذه الأمراض التي تصيب البطاطس والثوم والبصل والبنجر، مشددًا على أن الوقاية خيرًا من العلاج بالمبيدات.

وأوضح، أنه لابد على المزارعين الاهتمام بصحتهم العامة ونوعية الملابس التي يرتدوها للوقاية من الأمراض بسبب برودة الجو، مؤكدًا أن المتساقطات من الثمار وعلى رأسها العنب والخوخ والمشمش والرمان والبرقوق لا بد أن تأخذ احتياجات برودة الشتاء لكسر السكون.

وشدد ، رئيس مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة عدم الاستعجال في المعاملة بكاسرات السكون حتى لا يحدث مشكلات في التخريج.