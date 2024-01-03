الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وفي نفس السياق قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات الأمن بحملات أسفرت جهودها عن الآتى:-

مديرية أمن الغربية

ضبط (مندوب مبيعات) بدائرة مركز شرطة ثان طنطا .. وبحوزته (مبلغ مالى عملة "أجنبية").

مديرية أمن الفيوم

ضبط (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ، ومحلية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.