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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وفي نفس السياق قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات الأمن بحملات أسفرت جهودها عن الآتى:- 
مديرية أمن الغربية
 ضبط (مندوب مبيعات) بدائرة مركز شرطة ثان طنطا .. وبحوزته (مبلغ مالى عملة "أجنبية").
مديرية أمن الفيوم
 ضبط (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ، ومحلية").
 بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الغربية طنطا عملات جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى