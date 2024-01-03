هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب إندونيسيا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شمال غرب إقليم جورونتالو في إندونيسيا، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الهزة كان على بعد 201 كيلومتر من الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

وفي 31 ديسمبر الماضي، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا، ما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم وألحقت أضرارًا بالمباني دون وقوع إصابات.