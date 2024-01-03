وزير الثقافة الفلسطيني: الاغتيالات سياسة إسرائيلية متواصلة منذ النكبة

أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لم تتوقف يوما عن سياسة اغتيال الفلسطينيين منذ النكبة.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني - في مقابلة خاصة مع قناة "النيل" الإخبارية - إن "إسرائيل لا تشن حربا على قطاع غزة فحسب، ولكنها تستهدف كل مكونات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس ونابلس والخليل وطولكرم ومخيم جنين".

وأضاف أن "تلك الدولة الخارجة على القانون والتشريعات الدولية، قامت وتأسست على قتل واغتيال الفلسطينيين، مشددا على أن إسرائيل لن تستطيع سلب الشعب الفلسطيني حقه في البقاء والحفاظ علي دولته".

وتابع وزير الثقافة الفلسطيني أن "هناك نحو 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض جراء عدوان الاحتلال، و23 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف مصاب"، لافتا إلى أن "أكثر من 5% من سكان غزة ما بين مصاب وشهيد، ما يؤكد أن هذا العدو هو الأكثر همجية ودموية في التاريخ".

وأوضح أن "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني غير مسبوق، ولم يقتصر على الشعب الفلسطيني فقط، بل الأماكن التاريخية والأثرية، فهي حرب ثقافية في الأساس لم تتوقف"، مؤكدا أن "مدينة القدس هي أكثر مدينة في التاريخ تتعرض لمحو للذاكرة من قبل قوات الاحتلال، التي قامت بتدمير كل المدينة التاريخية في حربها علي غزة، حيث تم تدمير الكنائس والمساجد وقرابة 200 مبنى تاريخي في البلدة القديمة بغزة".

وأشار وزير الثقافة الفلسطيني إلى أن "إسرائيل دمرت كل ما يتعلق بالهوية الفلسطينية في حربها على غزة، ومحت أحياء بأكملها، مشيرا إلى أن مدينة نابلس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية لتدمير هويتها الثقافية"، مبينا أن "الاحتلال يسرق الآثار الفلسطينية لنسبها لإسرائيل، وخاطبنا اليونسكو لحماية التراث الفلسطيني ولكن لم يتحرك أحد، فخسارة القطاع الثقافي الفلسطيني كبيرة جدا جراء عدوان الاحتلال".

وشدد على أنه "لا يمكن الحديث عن ذاكرة العالم بدون فلسطين، ولكن للأسف يتم (أسرلة) و(تهويد) القدس لطمس هويتها من قبل الاحتلال"، لافتا إلى أن "إسرائيل ترصد 240 مليون دولار سنويا لتغيير هوية القدس ثقافيا".