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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «زراعة النواب» تناقش أزمة نقص الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات

زراعة النواب
زراعة النواب
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تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 7 طلبات إحاطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصري، إيهاب عبدالعظيم، محمود الضبع، طلبة النحال، نشأت فواد عباس، خالد بدوى، بشأن عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات انتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك، بشأن ضرورة وضع خطة واضحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محصول القمح، وتوفير التقاوي المنتقاة للزراع وإعلان سعر استرشادي مناسب لتوريده قبل مواسم الزراعة للتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية المحصولية.
 

لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصري 7 طلبات إحاطة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج