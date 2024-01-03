بالفيديو.. طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة وأمطار خفيفة بهذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير وتلاشي أي سحب قد تكون مؤثرة بالأمطار في معظم المحافظات الداخلية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هناك تأثيرا للسحب المنخفضة والمتوسطة في المحافظات الشمالية والتي يكون معها فرص لسقوط الأمطار على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وتابعت، أن هناك توقعات لهطول أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح وشمال سيناء، وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، مؤكدة تلاشي فرص سقوط الأمطار على باقي محافظات الجمهورية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون مشمسة على معظم المحافظات، والطقس يكون مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، باردًا على باقى الأنحاء.

وأردفت، يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، مؤكدة أن القاهرة تسجل 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.