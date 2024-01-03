التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة شمال الشرقية اليوم التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه اليوم متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ربع نقل بمبنى بالدبش الأبيض بطريق الصالحية الجديدة- الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الصالحية الجديدة يفيد بورود حادث تصادم سيارة ربع نقل بمبنى بالدبش الأبيض بطريق الصالحية الجديدة- الإسماعيلية" بالقرب من كوبرى الكسارة مما أسفر عن مصرع شخص يدعى "السعيد ف ص س" 30 عاما مقيم ديرب نجم.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية المركزى، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.