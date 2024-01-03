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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «صناعة النواب» تناقش عدم الاهتمام بالمناطق الصناعية في الأقصر

رئيس صناعة النواب
رئيس صناعة النواب
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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة طلبي إحاطة.

تناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ادريس، بشأن عدم الاهتمام بالمناطق الصناعية في محافظة الأقصر حيث تنتشر البطالة بين الشباب، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب حشمت أبو حجر، بشأن عدم وجود خطة واضحة للاستثمار  وإنشاء مدن صناعية وحرفية جديدة بالظهير الصحراوي للمحافظات وخاصة إنشاء مدينة حرفية بالبساتين ودار السلام، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب طلبي إحاطة