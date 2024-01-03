طقس دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء والعظمى 24 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسًا دافئًا نهارًا باردًا ليلًا، والعظمى بالمحافظة بلغت 24 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح معتدلة 26 كيلومترًا / ساعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة: رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23، وفى طابا الصغرى 13 والعظمى 21، وفى كاترين الصغرى 6 والعظمى 15، وفي طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 23، وشرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السوحل الشمالية الشرقية على فترات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية الى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.