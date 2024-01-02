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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد فاضل وفردوس عبدالحميد في ضيافة العرض الخاص لـ"الإسكندراني"

محمد فاضل وفردوس
محمد فاضل وفردوس عبدالحميد
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حرص عدد من نجوم الفن على رأسهم المخرج محمد فاضل، وزوجته الفنانة فردوس عبدالحميد، مساء اليوم الثلاثاء، على حضور العرض الخاص للفيلم السينمائي "الإسكندراني" بأحد مولات منطقة السادس من أكتوبر.

الفيلم إنتاج مصري، وتدور أحداثه في قلب مدينة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني خلال العمل بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، لذلك فيقرر السفر إلى الخارج بحثا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات من جديد.

العمل من بطولة الفنانين: أحمد العوضي، وحسين فهمي، وزينة، وصلاح عبدالله، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومحمد رضوان، وتسنيم هاني، ومايا فارس، موسيقى يحيى الموجي، ملابس مونيا فتح الله، تصوير سامح سليم، ومن تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

 

 

 

 


 

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