بديل نيمار ينتظر تحرك الهلال السعودي لضمه في يناير

بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي، يسعى نادي الهلال السعودي لضم مهاجم أجنبي جديد لتعويض غيابه حتى نهاية الموسم.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، فإن الهلال استفسر عن إمكانية التعاقد مع دينيس بوانجا، مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي وهداف الدوري الأمريكي في الموسم الماضي.

وأوضح الموقع أن الهلال أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بوانجا، ولكنه لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن لنادي لوس أنجلوس.

وأشارت التقارير إلي أن بوانجا يفكر في العودة إلى فرنسا، حيث سبق له اللعب في الدوري الفرنسي مع فريقي ليل وأوليمبيك ليون، ولكنه يفضل البقاء في الولايات المتحدة أو قبول العرض المقدم من الهلال في الدوري السعودي، حيث سيحصل على عقد مالي ضخم.