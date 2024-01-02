بالأسماء.. إصابة 23 سيدة بينهن سورية في حادث تصادم بالدقهلية

أصيبت اليوم الثلاثاء 23 سيدة بينهن سورية الجنسية إثر حادث تصادم جرار زراعي بمقطورة كُن يستقلنها أثناء عودتهن من عملهن بالأراضى الزراعية وسيارة ملاكي على طريق دكرنس المنصورة أمام قرية المرسلة في محافظة الدقهلية، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي محمل بالأنفار من السيدات وسيارة ملاكي على طريق المنصورة دكرنس أمام كوبري قرية المرساة التابعة للمركز ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بعد الفحص أن الحادث وقع بين جرار زراعي بمقطورة يستقلها عدد من السيدات من إحدى قرى بنى عبيد اللذين يعملون فى الأراضى الزراعية وسيارة ملاكي.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من أنغام محمود عبدالرازق 58 عامًا، وذوق محمد منصور 57 عامًا، ونجاة مصطفى إبراهيم 56 عامًا، ومنال لطفي إبراهيم 55 عامًا، وصُبحية محمد مصطفى وانتصار فتحي عوض 55 عامًا، وجليلة رشدي حامد 55 عامًا، ونفيسة أحمد عبد الباقي 55 عامًا، ونجوى محمد رياض 52 عامًا، وعبير عبدالرحمن بدير 49 عامًا، وراندا ناجح عبدالحليم 49 عامًا، وإيناس فوزي عبداللطيف 48 عامًا.

كما أصيب أيضًا فى الحادثه هناء فاضل محمد 45 عامًا، وزينة رحيل عيسى 45 عامًا، وأماني عبوده محمد 43 عامًا، وفاتن جمعه الرفاعي 40 عامًا، ونادية سعد عبدالسميع 40 عامًا، وميادة محمد مهدي 38 عامًا، وصباح المرشدي الرفاعي 35 عامًا، ونجوى إبراهيم أحمد 35 عامًا، ونورا عطية السيد سلامة 35 عامًا، وزينب رحيم عيسى 35 عامًا، سورية الجنسية، ونورا فؤاد محمد، 29 عامًا، وجميعهن يقيمون بقرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد.

وجرى نقلهم للمستشفى بسيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.