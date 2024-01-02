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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات مدارس إدارة الهرم

اشرف سلومة وكيل
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
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تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة، عددا من لجان الامتحانات بمدارس إدارة الهرم التعليمية للمواد التي لا تدخل في المجموع، بمرافقة  خالد عبدالحميد، مدير عام الإدارة. وشملت الجولة (مدرسة الشباب للتعليم الأساسي، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية المتميزة، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية للغات).

وتابع وكيل الوزارة أوراق الامتحانات والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية وجودة الطباعة. واهتم بنظافة وإضاءة وتهوية اللجان لإنشاء بيئة مناسبة للطلاب خلال الامتحانات، وشدد على ضرورة تعقيم اللجان قبل وبعد دخول الطلاب.

وأوصى بالحرص على نظافة وتعقيم دورات المياه لحماية صحة الطلاب. وحذر من استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان من قبل الطلاب أو العاملين.

وأكد ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية داخل اللجان للوقاية من الأمراض بشكل عام.

وتحدث مع الطلاب عن مستوى الامتحان واستمع إلى مشاكلهم.

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