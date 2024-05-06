الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الصيني بقصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بقصر الإليزيه، نظيره الصيني شي جين بينج، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى فرنسا تستغرق يومين، في مستهل أول جولة يقوم بها إلى أوروبا منذ جائحة كورونا تشمل أيضا صربيا والمجر.



ومن المقرر عقد جلسة مباحثات بين الرئيسين الفرنسي والصيني وتنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقصرالإليزيه، لمناقشة قضايا تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.



كما يُنظم حفل استقبال رسمي للرئيس الصيني وقرينته بنج ليوان بقصر "الأنفاليد" ثم يلتقي ماكرون وشي جين بينج مرة أخرى في قصر الإليزيه، في قمة ثنائية لبحث العديد من القضايا.



وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن المناقشات ستركز على الأزمات الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والبحث عن حل لهذا الصراع، وأخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن المسائل التجارية، حيث يعتزم ماكرون الدعوة خلال الزيارة إلى "المعاملة بالمثل" في مجال التجارة، كما من المقرر أن يعقد منتدى اقتصادي صيني-فرنسي في مسرح "مارينيي" بباريس.



بعد ذلك، سيعقد الزعيمان الفرنسي والصيني مؤتمرا صحفيا في ختام مباحثاتهما قبل أن يختتم اليوم الأول من الزيارة بمأدبة عشاء رسمي على شرف الرئيس الصيني وقرينته بنج ليوان في قصر الإليزيه.



وكان الرئيس الصيني وقرينته قد وصلا مساء أمس إلى مطار باريس أورلي، وكان في استقبالهما رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال.



تأتي هذه الزيارة، وهي الثالثة التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى فرنسا منذ توليه الحكم في مارس 2013، بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تأتي أيضا بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إلى مدينتي بكين وكانتون في إبريل 2023.

