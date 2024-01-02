سكرتير عام مطروح يستقبل نائب وزير الصحة لشئون السكان

استقبل اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، نائباً عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والوفد المرافق من الوزارة والمجلس القومى للسكان رؤساء ومديري القطاعات.

وعقد اجتماعا بحضور جميع رؤساء القطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة؛ لمناقشة وضع خطة تحسين الوضع السكانى بمحافظة مطروح، مع توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية وغيرها للحفاظ على صحة المرأة والطفل مع توفير مزيد من الرعاية الصحية والتوعية ويحافظ على حقوقها وينمى المجتمع خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة، وبهدف تحسين الخصائص السكانية، وذلك فى إطار مبادرة على مستوى الجمهورية تنفيذها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان وتشترك فيها جميع الوزارات والقطاعات المعنية وتبدأ بمحافظات مطروح والغربية وأسيوط كمرحلة أولى مع تنفيذ خطة على النطاق المحلى وفق خصائص وطبيعة كل محافظة وظروفها وعاداتها الاجتماعية مع وضع مؤشر للتقييم والمتابعة يعتمد على توافر البيانات والمعلومات الأساسية مع تكثيف جهود جميع الجهات المشاركة ووضع حوافز إقتصادية واجتماعية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية كمرحلة استرشادية لباقي المحافظات، وبما يحقق المصلحة والمنفعة العامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان وللحفاظ على صحة المواطن المصرى كمبادرة ١٠٠ مليون صحة وغيرها.

وناقش الاجتماع أهمية دور كل جهة في دعم المبادرة لتحقيق حياة أفضل لكل أسرة ،مع الوصول إلى أقصى المناطق من أجل تكوين أسرة سليمة مع تحسين الصحة الإنجابية للمرأةوأطفالها،وتوعيتها وتثقيفها بالأساليب الصحية السليمة ،والعمل على منع التسرب من التعليم والارتقاء به خاصة للفتيات وكذلك التوعية بخطورة الزواج المبكر والعمل على تقديم مزيد من حوافز ومشروعات تحسين مستوى الدخل الاقتصادى مع زيادة التمكين والتشغيل الاقتصادى للسيدات والفتيات.



كما أكد اللقاء على أهمية حصر كل التحديات والمصاعب على أرض الواقع، مع مشاركة قيادات المجتمع المحلى من العمد والمشايخ ودعم جهود التعاون مع الجهات المشاركة من المجتمع المدني والمؤسسات والأحزاب وغيرها.



كما تم التأكيد على أن متابعة وتقييم مؤشرات الخطة سيكون لامركزيا من خلال أجهزة المحافظة المعنية مع المتابعة الشهرية وعرض تقرير كل ثلاث أشهر للعرض على مجلس الوزراء.

سكرتير عام مطروح يستقبل نائب وزير الصحة لشئون السكان

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