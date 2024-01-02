رئيس جامعة دمياط يتفقد لجان الامتحانات بالكليات ويؤكد ضرورة الابلاغ عن حالات الغش

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط صباح اليوم الثلاثاء، لجان الامتحانات بكليات الجامعة لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 وللاطمئنان على الإلتزام بقواعد أداء الإمتحانات داخل اللجان.

ورافقه الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الطب , حيث بدأت الجوله بتفقد الإختبارات الإلكترونية لطلبة كلية الطب بحضور الأستاذ الدكتور وائل عبدالقادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والأستاذ الدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نصرة أيوب وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد زايد مدير مركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة، تلاها المرور على لجان كلية التربية الرياضية بحضور الأستاذ الدكتور محمود المتبولي عميد الكلية.

وانتهت الجولة بتفقد لجان كلية الآداب بحضور الأستاذ الدكتور عطية القللي عميد الكلية والأستاذ الدكتور إسماعيل رجب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة ورئيس لجنة النظام والمراقبة بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته على ضرورة توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات وسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة أية عوائق تحول دون أدائهم الإمتحانات بسهولة ويسر.