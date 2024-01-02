صحة غزة تؤكد: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا أنها 15 مجزرة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن المجازر الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 207 فلسطينيين إلى جانب إصابة 338 آخرين، في 24 ساعة فقط.

وذكرت الوزارة، في إفادة صحفية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ارتفعت إلى 22.185 شهيدًا و57.035 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني والصحة، إن عددًا من الأشخاص استشهدوا وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي.

وشهدت منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة غارة لطائرات الاحتلال، فيما شهدت الأطراف الشمالية والشرقية من مدينة غزة قصفا مدفعيا.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال عمارة قنديل شمال المغازي وسط قطاع غزة، إضافة إلى استهداف برج 2 من أبراج عين جالوت وسط قطاع غزة بالقذائف المدفعية.

واستُشهد 15 شخصًا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح، وسط قطاع غزة. كما استُشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، في غارة لطائرات الاحتلال على منزل بمخيم "النصيرات" وسط القطاع.. وأصيب عدد من الأشخاص في قصف مدفعي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء أمس الاثنين، استُشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلين في دير البلح، كما استُشهد 9 أشخاص وأصيب العشرات، نتيجة اســتمرار القصف على خان يونس.