أول بشرة في 2024| 500 جنيه زيادة على أجور القطاع الخاص بلا استثناءات

كلف حسن شحاتة وزير العمل مُديري المديريات ومُفتشي العمل بتنفيذ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وتطبيق الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه بدلاً من 3 آلاف بزيادة 500 جنيه على الراتب بدءًا من يناير 2024 وتأتي الزيادة دون استثناءات وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، برعاية وحماية ودعم العمال وتعزيز علاقات طرفي الإنتاج.

وأضاف وزير الأعمال تلقي مديريات العمل في المحافظات الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص لمتابعة وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص؛ مؤكدًا أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام قرار زيادة الحد الأدنى للأجور؛ ويمتنع قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.