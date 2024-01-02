بالفيديو.. دمار 6 منازل عقب إطلاق طائرة حربية روسية للقذائف عن طريق الخطأ

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لآثار الدمار الذي سببته إحدى الطائرات الحربية الروسية والتي أطلقت قذائفها عن طريق الخطأ فوق قرية بتروبافلوفكا في منطقة فورونيج بجنوب غرب البلاد، وذلك بحسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الحادث لم ينتج عنه وقوع أي إصابات، ولكن القذائف ألحقت أضرارًا بستة منازل.

وأعلنت تشكيل لجنة لتحديد أسباب الحادث وتقييم الأضرار، ولم تذكر نوع الذخيرة التي أسقطتها الطائرة الحربية.

ويظهر الفيديو، وجود قوات الأمن بجانب قوات الإطفاء للمساعدة في السيطرة على الأوضاع التي تسببت فيها قذائف الطائرة الحربية.

وستخدمت القوات الجوية الروسية مثل هذه الأسلحة على نطاق واسع، ويقول بعض الخبراء إنها قد تكون عرضة لمواطن الخلل والقرصنة.