بالفيديو.. مدير معهد المحاصيل الحقلية: قطاع الزراعة شهد اهتماما غير مسبوق في عهد السيسي

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة لم يشهد هذا الاهتمام غير المسبوق قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يقابل وزير الزراعة أسبوعيًا.

وأضاف "خليل" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن من لا يملك قوته لا يملك قراره، وبالتالي، فإن الزراعة أمن قومي، بجانب الصناعة.

وأوضح أنه دائمًا ما يقال إن مصر بلد زراعي، ولذلك فإننا نصدر المادة الخام، وهو ما كان اهتمام رئيس الجمهورية بألا نصدر المواد الخام، ولكن تصنيعها، وبدلا من تصدير القطن فإننا يجب أن نصدر قميصًا، أي يجب إضافة قيمة مضافة إلى المادة الخام.

وأردف مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن ارتباط الصناعة بالزراعة أمر مهم للغاية، والدولة عليها دور والباحثون عليها دور والمواطنون عليهم دور، موضحًا أن الدولة استصلحت ما يقارب 4 ملايين فدان، وتكلفة الفدان الواحد في الاستصلاح تقدر بنحو 250 ألف جنيه أي أن القيمة الإجمالية للاستصلاح تقدر بنحو تريليون جنيه، وهذا مبلغ ضخم اقتطعته الحكومة لتوفر الأمن الغذائي للمواطنين.