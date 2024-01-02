مأمورية من الأحوال المدنية لإستخراج بطاقة الرقم القومى لمريضة بمنزلها بالجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إلتماس أحد المواطنين لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بوالدته والتي تعاني من مرض السمنة، وإصابتها بكسور متفرقة بالجسم وعدم قدرتها على الحركة. وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وعلى الفور، تم تجهيز مأمورية من قطاع الأحوال المدنية وتم التواصل مع المواطن المذكور، والانتقال لمنزل والدته والانتهاء من إجراءات استخراج بطاقتها وتسليمها لها بمحل إقامتها (بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) الأمر الذى لاقى شكر وتقدير المواطن لسرعة تلبية وزارة الداخلية لإلتماسه.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.