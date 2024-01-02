قررت نيابة مدينة نصر احالة شخصين للمحاكمة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة فى أحد الشوارع بمدينة نصر ، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حوادث وقضايا
إحالة شخصين للمحاكمة في الاتجار بالنقد الأجنبي بمدينة نصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة مدينة نصر احالة شخصين للمحاكمة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
قررت نيابة مدينة نصر احالة شخصين للمحاكمة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.