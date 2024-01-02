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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة شخصين للمحاكمة في الاتجار بالنقد الأجنبي بمدينة نصر

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة مدينة نصر احالة شخصين للمحاكمة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. 

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة فى أحد الشوارع بمدينة نصر ، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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