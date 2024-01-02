هبوط أرضي في أحد شوارع مدينة العريش

تعرضت احدي شوارع مدينة العريش لهبوط ارضي خلف حفرة كبيرة عمقها عشرة امتار كادت تعرض حياة المواطنين وقائدي السيارات لخطر كبير حيث تلقت شرطة النجدة في مدينة العريش بلاغًا من المواطنين بوجود هبوط أرضي في أحد الشوارع الفرعية بالقرب من ميدان النصر في وسط مدينة العريش، وتوجهت قيادات أمنية وتنفيذية إلى موقع البلاغ.

وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، في بيان الثلاثاء، إنه ورد بلاغ من شرطة النجدة لإدارة الأزمات بالمجلس بوجود هبوط أرضي على عمق عشرة أمتار، وبعرض ستة أمتار آخر شارع الكوافيرات بجوار مدرسة مصطفي كامل في محيط ميدان مسجد النصر.

وأضاف أنه على الفور توجه إلى مكان الهبوط يرافقه سكرتير عام المجلس ومدير الإدارة الهندسية، وفي وجود مساعد مدير الأمن ومأمور قسم ثان العريش والحماية المدنية والشرطة ومرفق المياه والصرف الصحي وإدارة الأزمات، وتم التعامل مع الهبوط بالمعدات اللازمة، وتم ردم الهبوط بالكامل بحوالي 20 متر رمال وردش، وإعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي وعبور المواطنين والسيارات به، وذلك حرصا على حياة المواطنين.