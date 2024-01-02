وزارة الشباب تبدأ سلسلة دورات إدارة الأزمات

بدأت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في المعهد الأمنى للتنمية البشرية تنفيذ أولى فعاليات سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال إدارة الأزمات وورش العمل بمقر المعهد الأمنى للتنمية البشرية، بحضور نخبة من الخبراء التنفيذيين المعنيين بالمجال وبمشاركة 50 مشاركا من مسؤولي إدارة الأزمات بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

تناولت المحاضرة الأولى بالدورة التدريبية آليات إعداد خطط الإخلاء بالمنشآت الشبابية والرياضية وكيفية مواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق.

حاضر الندوة، العميد أحمد رشاد الخبير بمعهد التنمية البشرية بوزارة الداخلية وتناولت الندوة المعايير العالمية لإدارة الأزمات وإدارة حلقة نقاشية مع مسؤولي إدارة الأزمات بمديريات الشباب والرياضة حول أفضل الوسائل المناسبة لإعداد خطط إخلاء وكيفية مواجهة الكوارث.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في ظل جهود الدولة المصرية على نشر الوعي والمعرفة العلمية لإدارة الأزمات والكوارث وتحديد الأخطار وكيفية مواجهتها.

كما تحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام المستمر والمتزايد بأسس تعامل منسقي إدارة الأزمات مع كافة المخاطر وسرعة التعامل مع كافة المعوقات التي تواجه العمل بقطاعي الشباب والرياضة في كافة محافظات الجمهورية.