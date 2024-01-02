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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جانب من الازالات
جانب من الازالات
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الدولة لن تتهاون في إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والمخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء.

وأوضح محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون مع الجهات الأمنية تواصل جهودها المكثفة فى المرور الميدانى وشن الحملات المكبرة وتفعيل محاضر التبوير لرصد كافة التعديات المخالفة فى المهد والتعامل الفورى معها، فضلا عن عدم التهاون فى محاسبة أى مسئول مقصر فى مهام أداء واجبه الوظيفي تحقيقا للصالح العام.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وكذا الاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام  للتعامل مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فوراً لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

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