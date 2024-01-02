ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على آخر تطورات صفقة وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن تطور جديد في صفقة انتقال وسام أبوعلى لاعب فريق سيريس السويدي إلى النادي الأهلي.

وقال شوبير: إن وسام أبوعلى أبلغه ناديه بتمسكه بالانتقال إلى القلعة الحمراء بعدما شاهد تاريخ وبطولات وجماهيرية القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد سلبيا في المباراة التي أقيمت علي ستاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحمد شوبير سيريس السويدي الأهلى وسام أبوعلى شباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا