تعرف على آخر تطورات صفقة وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن تطور جديد في صفقة انتقال وسام أبوعلى لاعب فريق سيريس السويدي إلى النادي الأهلي.

وقال شوبير: إن وسام أبوعلى أبلغه ناديه بتمسكه بالانتقال إلى القلعة الحمراء بعدما شاهد تاريخ وبطولات وجماهيرية القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد سلبيا في المباراة التي أقيمت علي ستاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.