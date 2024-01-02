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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"تكافؤ الفرص" بالإسكان تنظم حملة للكشف الطبي المبكر عن أمراض الثدي للنساء

وحدة تكافؤ الفرص
وحدة تكافؤ الفرص
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نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء العاملات بالوزارة، من خلال فريق طبى من وزارة الصحة والسكان.

كما تم توفير الاستعدادات اللازمة لعلاج أي حالات إن وجدت بشكل كامل وبالمجان، وذلك في إطار جهود الوحدة للحفاظ على صحة العاملات بالوزارة.

وأوضحت الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان، مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن الحملة استمرت على مدار يومين بالعيادة الطبية بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الى انه تم توقيع الكشف على نحو 250 سيدة من العاملات بالوزارة، إضافة إلى تواجد سيارة طبية مزودة بجهاز عمل أشعة "مامو جرام" لإجراء الأشعة اللازمة فى حال الاحتياج إليها.

الاسكان وحدة تكافؤ الفرص