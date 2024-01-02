قرار جديد من الرقابة المالية بشأن وقف رخصة إحدى شركات تداول الأوراق المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف الترخيص الممنوح لشركة الكرنك لتداول الأوراق المالية.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (3290) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 31/12/2023 بوقف شركة الكرنك لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة خمسة عشر يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".

وأوضحت الهيئة في إفصاح أرسلته البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال ما يفيد إخطار الشركة بالقرار عالية بتاريخ 31/12/2023؛ لذا سيتم تفعيل قرار الوقف المشار إليه لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم 02/01/2024 وحتى 16/01/2024.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بشكل خاص.

ويقضي القرار بأن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.

وبموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية.