حملة تموينية مكبرة تطوف شوارع كفر سعد في محافظة دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في محافظة دمياط حملة تموينية مكبرة على المحلات التجارية والغذائية بمدينة كفر سعد بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمتابعة الميدانية والمستمرة ومحلات بيع المواد الغذائية للقضاء على كافة صور الاحتكار والغش والتلاعب بالاسعار .

وقام الدكتور محمد السيد ليله بعمل حملة مكبرة بحضور كلامن غادة محسن نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة و مديري المتابعة والبيئةو الازمات بالاشتراك مع الصحة والتموين للمرور على المخابز و محلات بيع المواد الغذائية ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية يأتي ذلك حرصا على الانضباط للسوق وحماية للمستهلك.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف توافر السولار بمحطات تموين السفن ، والحصص التى يتم ضخها بتلك المحطات ، حيث جاء ذلك خلال لقائها مع مديرية التموين والتجارة الداخلية و ممثل عن الصيادين.

كما ناقشت "المحافظ" محاور العمل بتلك المنظومة ومدى توافر السولار لتموين السفن، كما بحثت آلية ضبط تلك المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبحثت أيضًا سُبل وضع حلول لشكاوى الصيادين بما يساهم في دفع عجلة العمل وزيادة الانتاجية.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على وضع حلول مناسبة لكافة المشاكل التى تواجه هذا القطاع المهم الذى تشتهر به محافظة دمياط والتى تمتلك ثلثى اسطول الصيد المصرى، لافتة الى أهمية وضع دراسات لتطوير منظومة العمل بما يتناسب مع كافة المعايير والمواصفات المنظمة لها.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن موافقة مجلس الوزراء على تعاقد محافظة دمياط مع قطاع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد ٤ دوائر دخول جديدة بإحدى اللوحات بالامتداد العمرانى برأس البر.