اقرأ غدا في "البوابة".. لا هُدنة في العام الجديد

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 2 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بريطانيا تبحث تنفيذ ضربات جوية ضد ميليشيات الحوثي

لا هُدنة في العام الجديد.. إسرائيل تواصل قصف الأراضي الفلسطينية و"حماس" تطلق صواريخ على تل أبيب

..وجيش الإحتلال يُحذر من استمرار الحرب طوال عام 2024

توجيهات رئاسية للحكومة في 2024

تعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي ومواصلة رعاية كبار السن

زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بـ "محو" الجارة الجنوبية وأمريكا إذا شنتا هجومًا ضد بلاده

الرئيس الصيني يُجدد تعهده بضم تايوان في خطابه بمناسبة العام الجديد

الأمين العام للأمم المتحدة: بعثة "مينوسما" أكملت انسحابها من مالي