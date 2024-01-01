تعليم شمال سيناء يعقد لجنة تقييم مسابقة "أجمل نتيجة للعام الميلادي الجديد"

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الإثنين، لجنة تقييم مسابقة "أجمل نتيجة للعام الميلادي الجديد" والذي نظمها توجيه عام الاقتصاد المنزلي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية.

أشاد وكيل الوزارة بأعمال الطلاب، قائلا: إن الجمال في هذه الأعمال هو التنوع في الأفكار المستخدمة في الحياة اليومية وهو مجهود رائع من طلابنا.

كما أشاد بتنوع الأعمال والتى استخدم فيها الطلاب الخامات الغير مستعمله في المنزل وإعادة تدويرها، وواكبت هذه الأعمال الظروف التى تمر الأمة العربية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت هيام محمد الموجه العام للاقتصاد المنزلي بانة قد تم إجراء التصفيات بين المراحل التعليمية المختلفة، وأسفرت التصفيات النهائية عن تصعيد "١٥" مدرسة للمرحلة الابتدائية، و"١٤" مدرسة للمرحلة الإعدادية، و"٦" مدارس للمرحلة الثانوية.