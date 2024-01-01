مرصد الأزهر: أكثر من 50 ألف مستـوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال عام 2023

حمل عام 2023 بين طياته حلقات متتالية من التـدنيس بحق المسجد الأقصى المبارك، من قبل عصابات ومنظمات جبل الهـ..يكل المزعوم، والتي تتلقى دعم غير محدود من سلطات الاحتلال الصـهيـونية، خاصة في عهد هذه الحكومة اليمينية المتـ..طرفة، ومن أبرز حلقات هذا التدنيس المستمر، هو اقتحام (50،098) ألف مستـ..وطن لباحات المسجد المبارك خلال العام المنقضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتـ..لال، ليكون ثاني أكثر الأعوام انتهاكًا للأقصى منذ احتـلال شرقي القدس عام 1967م، بينما كان عام 2022م هو أكثر الأعوام انتهـاكًا حيث سجل (51483) مقتحما.

وقد سجل شهر أكتوبر من العام الماضي أكبر عدد من المقتحمين، حيث اقتحم خلاله أكثر من 8000 مستـوطن باحاته المباركة؛ مستغلين فترة الأعياد اليهـودية.

وقد سلّط مرصد الأزهر الضوء على أبرز الانتهـ اكات الصـهيونية طوال العام المُنصرم، والتي كان أبرزها، اقتحام قوات الاحتـ..لال للمسجد والاعتـ.داء على المصلين والمعتكفين بداخله وإجبارهم بالقوة على الخروج منه بهدف تمكين منظمات الهيكل والمستـوطنين المتطـرفين من اقتحامه احتفالًا بما يطلقون عليه "عيد الفـصح"، وكذلك ما أوردته المواقع العـبرية من رصد ميزانيات ضخمة لتمويل مشروع يهدف إلى إزالة المانع الديني الذي يحول دون مشاركة الكثير من المستـ..وطنين في اقتـحام المسجد الأقصى، عبر تسهيل إجراءات عملية استيراد "خمس بقرات حمراء اللون"، لإحراق واحدة منهم على جبل الزيتون، ليتطهر بها ملايين الصـهاينة ويتمكنون بعدها من اقتـحام الأقصى دون مانع ديني، وفق التعاليم اليهـودية.

ويحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من استغلال سلطات الاحتـ..لال انشغال العالم بالإبا..دة الجماعية والمجـ..ازر الجماعية التي ينفذها الاحتـلال بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويقوم في الوقت ذاته بتصعيد مساعيه الحثيثة لفرض سيطرته على ساحات الأقصى المبارك، من خلال السماح للمزيد من المستـ..وطنين باقتحامه وحمايتهم، فوفقا لأعداد المقتـحمين المذكورة خلال الأعوام السابقة، ومدى اتساع الانتهـاكات التي يتعرض الأقصى من قبل جماعات الهيكل المزعوم، يتبين أن الاحتـلال يسير بخطة ثابتة ومدروسة بغرض فرض أوضاع جديدة داخل الأقصى وتز.ييف الحقائق القائمة بالفعل، عبر إدخال الأدوات الدينية التو.ر.اتية، ونفخ البوق، وتقديم القرا.بين النباتية، والصلاة الجماعية داخل باحاته، وذلك للوصول إلى هدفهم المنشود بتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وبناء هيكلهم المزعوم في موقع مسجد قبة الصخرة.

ويشدد المرصد على أن المسجد الأقصى بكامل ساحاته هو حق للمسلمين وحدهم دون غيرهم، مؤكدًا رفضه القاطع لأي خطط صـ.هـ.يونية تستهدف تقسيم المسجد المبارك، أو فرض واقع جديد داخل ساحاته، معتبرًا أن ما يقوم به الاحتـ..لال -بجانب ما يقوم به من إبا.دة جماعية وتهـجير لأبناء الشعب الفلسـطيني بقطاع غـزة- بكافة أذرعه اعتداءً صارخًا على الأمة الإسلامية، الأمر الذي من شأنه يوجِب اتخاذ موقف موحد وحازم يضع حدًا لتدنيس المسجد الأقصى المُبارك، والحفاظ على أبناء الشعب الفلسـطيني.