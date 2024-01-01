ساديو ماني: أتطلع للفوز بكأس الامم الإفريقية للمرة الثانية علي التوالي

عبر ساديو ماني عن افضل بطولة انتصر بها في مسيرتة وهي الفوز بكأس الأمم الافريقية مع منتخبة السنغال بأخر نسخة أمام مصر، ويتطلع للفوز بها للمرة الثانية علي التوالي.

وقال ماني في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إن المنتخب السنغالي ينتظره منافسة صعبة، حيث تأهلت جميع المنتخبات الأفريقية الكبرى إلى نهائيات كوت ديفوار، وتستهدف جميعها تقديم أداءً جيدً خلال البطولة.

ويتواجد المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة، إلى جانب الكاميرون وغينيا وجامبيا، وسيبدأ أسود التيرانجا في رحلة دفاعهم عن اللقب بمواجهة جامبيا يوم الاثنين 15 يناير .

وتابع: "نحن نعلم أن الأمر سيكون صعبًا للغاية، لكننا سنكون في كوت ديفوار لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار، نتوقع منافسة صعبة، وستكون هذه البطولة من أقوى النسخ، لأن جميع المنتخبات الكبرى موجودة، ولديهم جميعا أهدافهم، لكننا سنرى ما الذي سيحدث" .

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا .