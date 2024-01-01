بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، وأصيب 5 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة نقل مع أجرة “تاكسي”، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول 3 جثث ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة تاكسي بطريق " الخارجة- باريس" بالقرب من قرية "الجزائر" أسفر عن وفاة كل من سجود محمد ربيع، 6 أعوام، محمد ربيع سيد فرغلي، 30 عامًا، سعد قدري عبد السلام، 50 عامًا، فيما أصيب كل من ربيع سيد فرغلي، 63 عامًا، رحاب سعد قدري، 30 عامًا، فرح محمد ربيع، 10 أعوام، رنا محمد ربيع، 4 أعوام، سليم جبالي حلق، 70 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل جثث المتوفيين والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.