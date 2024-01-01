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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جثة و4 مصابين.. المعاينة الأولية لحادث محور المشير كمال عامر ببولاق ألدكرور

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت المعاينة الأولية لأجهزة الأمن بالجيزة عن وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين - كحصيلة أولية- لسقوط “كمرة خرسانية” من محور المشير كمال عامر ببولاق الدكرور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع بلاغ يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر دائرة قسم بولاق الدكرور.

وبالفحص تبين أن "كمرة خرسانية" سقطت أثناء تركيبها، وحدوث انهيار في جزء من سور المحور، وتفحص الأجهزة الأمنية عن مدى وقوع إصابات أو وفيات في الحادث من عدمه.

وكان قد ورد بلاغ من أهالي منطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية والانقاذ البري وسيارات الاسعاف إلي مكان الحادث.

وجاري بيان عدد الإصابات والوفيات في حالة حدوثها ومازال الفحص جاريا. 

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