"بسبب وقفه".. تجديد حبس متهم بقتل طالب في دار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل طالب، بسبب وقوفه أمام محله، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة قبل وقت سابق، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، الذين أكدوا حدوث الواقعة ونشوب مشاجرة بينهما وقيام المتهم، بطعن المجني عليه ومحاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى لكنه توفي قبل ذلك.

وكشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في واقعة مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بينهما، بسبب قيام المجني عليه ببيع الملابس أمام متجر المتهم، عن أن المتهم طلب من المجني عليه ترك المكان والبيع في أي مكان آخر لأنه يحجب رؤية محله عن الزبائن، فاعترض الآخر وقال إنه لا يسبب له أي مضايقات وأنه بمنأى عن الدخول والخروج من محله، فأثار غضب المتهم، وانهال عليه بالسباب ونشبت بينهما مشاجرة، استل على إثرها المتهم سلاحا أبيض بحوزته وانقض على المجني عليه بعدة طعنات وجروح قطعية، أودت بحياته.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لشاب، مصاب بطعنات وجروح بأماكن مختلفة من الجسم، أدت إلى تهتكات ونزيف دموى، يرجح أنها سبب الوفاة، وأمرت النيابة بعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحفظ علي سلاح الجريمة، كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة، والتصريح بالدفن.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها (بائع متجول- مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.