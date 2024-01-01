بالفيديو.. الزراعة: تخفيضات تصل لـ 45% ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا

كشف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، تفاصيل إطلاق الوزارة لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا، قائلًا: "إن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا للمبادرة الأعظم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار معًا لمحاربة الغلاء وإحداث التوازن داخل الأسواق المصرية ورفع العبء الحقيقي عن المواطنين.

وقال "صالح" في مداخلة هاتفية لبرنامج الأخبار، على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا هي أحد المبادرات التي تبناها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهي المعنية لتوفير المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق الأخرى من 30 % وتصل في بعض السلع إلى 45%.

وتابع، أنه يتم ضخ حوالي 220 سلعة من خلال 261 منفذ ثابت و33 منفذ متحرك، بجانب المعارض الكبرى التي تقام قبل بداية شهر رمضان، موضحًا أنه تم ضخ 100 طن مواد غذائية من خلال المنافذ المتحركة لأهالي سيناء، قائلًا: "إن وزارة الزراعة مستمرة في دورها الإيجابي لدعم المواطن المصري".