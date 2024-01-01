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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بقتل آخر في مشاجرة بينهما بالوايلي

ارشيفيه
ارشيفيه
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة متهم بإنهاء حياة شخص، لخلافات سابقة بينهما بمنطقة الوايلي في القاهرة، لجلسة 21 يناير الجاري للإطلاع.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بلاغًا باستقبال المستشفى العام عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر يحمل جنسية إحدى الدول، تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.
بعد تقنين الإجراءات وتتخاطب كافة الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم، وتبين أنه بائع يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

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