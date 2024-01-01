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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

جهاز مدينة بدر يُزيل شدة خشبية ومخالفة بناء بقطعتي أرض سكنيتين ويتحفظ على معدات

ازالة اشغالات
ازالة اشغالات
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صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم إزالة شدة خشبية بغرض صب غرف السطح بكامل المسطح والتحفظ على معدات بالقطعة رقم ٢٦ منطقة ٦ بالحي المتميز ٢، وإزالة مباني ردود مخالفة بالقطعة رقم ٣٤٣ إبني بيتك قطاع ج بالحي الرابع، وتم التحفظ على جزء من المواد المستخدمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إزالة المخالفات تمت تحت إشراف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز، وبمعرفة إدارة الأحياء والأمن، وتم التحفظ على جميع الإشغالات، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد، أنه يتم تنفيذ هذه الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة، للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

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معدات سطح كامل إزالة مخالفات البناء