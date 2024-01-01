بعد زيادة أسعار تذاكر المترو.. كيف تحصل على اشتراك مخفض؟

بعد الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، انتشر البحث بين الموظفين والطلاب عن كيفية الحصول على اشتراكات مترو الأنفاق، وهذا البحث استجابة للرغبة في الاستفادة من تخفيضات أسعار تذاكر مترو الأنفاق داخل الاشتراك، وتجنب طوابير الانتظار المعتادة أمام نقاط بيع التذاكر.

الاشتراك في مترو الأنفاق يُعَد خيارًا ماليًّا ومنطقيًّا يوفر سهولة الوصول والتحرك دون الحاجة إلى التفكير في شراء تذاكر فردية، كما يُمكِّن الركان متكررين الرحلات من التمتع بتخفيضات كبيرة والابتعاد عن حشود المسافرين في نقاط بيع التذاكر.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة

يُظهِر التغيير الأخير في أسعار تذاكر مترو الأنفاق ارتفاعًا بنسب متفاوتة، وقد بلغت تذكرة بقيمة 5 جنيهات زيادة إلى 6 جنيهات والتي تُخَصَّص لاستخدامها في 9 محطات محددة.

كما شهدت تذكرة سابقة كانت بسعر 7 جنيهات ارتفاعًا إلى 8 جنيهات، لتُشغَّل 16 محطة في الشبكة.

وللتذكرة السابقة التي كانت بقيمة 10 جنيهات، تم تعديل السعر ليصبح 12 جنيهًا لتُستخدم في 23 محطة، وأدخلت تذكرة جديدة مُخصَّصة لأكثر من 23 محطة بسعر 15 جنيهًا.

وفي إعلان أمس من وزارة النقل، تم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتقدم لكم البوابة نيوز في هذا التقرير طريقة الحصول على اشتراك مترو الانفاق

خطوات استخراج اشتراك مترو الانفاق

1. التوجه إلي أقرب مكتب إشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

2. شراء الإستمارة المناسبة للإشتراك طبقاً للوظيفة و ملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبة ( مثل محطة القيام والوصول والأسم والوظيفة ...... الخ ) مع وضع عدد 2 صورة شخصيه 46 x علي الإستمارة.

3. ختم الإستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الإحتياجات الخاصة... إلخ )

4. تقديم الإستمارة إلي مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام ، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الإحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).

5. إشتراكات الجمهور يتم إستخراجها بدون ختم.

6. إستخراج الإشتراك للطلبة :

• يتم شراء إستمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصيه 4x6 .

• تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة ، وتختم الصورة الثانية من الخلف تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

• يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب .

• يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنه الدراسية الحالية أو السابقة .

• يكتب رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

• يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

7. يستخدم الإشتراك لحاملة فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

مكاتب الإشتراكات الربع سنوي ( 3 شهور)

الخط الأول

حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / الشهداء / حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة

الخط الثاني

كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب

الخط الثالث

العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور

مكاتب الإشتركات السنوي

الخط الأول

حلوان / المعادي / عين شمس

الخط الثاني

كلية الزراعة / روض الفرج / الشهداء / العتبة / جامعة القاهرة.

الخط الثالث

هليوبوليس / عدلي منصور