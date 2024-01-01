رأس المال السوقي للبورصة يحقق مستوى تاريخيا عند 1.7 تريليون جنيه في 2023

حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية خلال عام 2023؛ إذ ارتفع رأس المال السوقي إلى 1.719 تريليون جنيه، محققا زيادة قدرها 758 مليار جنيه بعد كسر مستويات سعرية تتحقق لأول مرة.

وسجلت البورصة قفزات خلال العام ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل البورصة في ختام تعاملات آخر جلسات العام مقتربًا من أعلى مستوى له في تاريخه، الذي سجله في نوفمبر الماضي، بدعم من الطروحات الحكوميه التى نفذت خلال العام.

و افتتح المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات العام الجاري عند 14.598 نقطة، ليصل في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد إلى 24.894 نقطة، محققًا مستويات قياسية على مدار العام، باختراق العديد من القمم التاريخية.

وسجل رأس المال السوقي أعلى مستوى على مدار تاريخه في نهاية نوفمبر الماضي؛ إذ بلغ 1.722.518 تريليون جنيه.

وبحسب تقارير حديثة للبورصة المصرية، فقد ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في السوق المصري إلى نحو 49.5 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

كما وزعت 10 شركات بالبورصة، أرباحًا نقدية على المساهمين بلغت 4.5 مليار جنيه، مقسمة بين 1.4 مليار جنيه خلال أول أسبوعين من ديسمبر، و3.03 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل البورصة المصرية

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي بنحو 2.56%، فيما صعد المؤشر الرئيسي egx30 بنحو 0.64%.

وافتتح رأس المال السوقي تعاملات شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 1.676.740 تريليون جنيه، فيما أغلق في ختام تعاملات شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 1.719.696 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 42.956 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.