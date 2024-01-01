طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي كثيف وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة

مع بداية العام الجديد 2024، وبدء نوة عيد الميلاد تشهد الإسكندرية اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الباردة مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة على معظم أنحاء المحافظة، حيث سجلت درجات الحرارة الكبرى 17، مع سرعة رياح تصل إلى 6 كم/ ساعة.

وتستمر نوة عيد الميلاد لمدة يومان وهي رياح غربية محملة بالأمطار، ضربت محافظة الإسكندرية منذ فجر أمس، مع وجود غطاء سحابي يحجب ضوء أشعة الشمس.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية في بيان لها اليوم، وجود ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

تزامنًا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء غدا على مناطق بعض المناطق منها الإسكندرية.

كما يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتظل الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.