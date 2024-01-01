الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لقطاع غزة في أول أيام العام الجديد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، قصف مناطق عدة في قطاع غزة، خاصة خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة العشرات في اليوم الـ 87 من العدوان الذي بدأ يوم 7 أكتوبر الماضي، وفي أول أيام العام الجديد.

وقالت مصادر طبية وصحفية في القطاع إن القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية تواصل مُستهدفًا المنطقة الوسطى لقطاع غزة، ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات، بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة.

وشهد شرق وشمال خان يونس قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من المدينة، حيث استشهد شخص، وأصيب آخرون في قصف لمنزل بالقرب من مسجد بلال غربي خان يونس. كما ارتقى شخص آخر بقصف إسرائيلي استهدف حي قيزان رشوان، ومناطق أخرى جنوب شرق ووسط المدينة.

وهزت انفجارات عنيفة المنطقة الوسطى لقطاع غزة، في قصف مكثف بالطائرات والمدفعية.

وكانت مصادر طبية، قد أفادت في وقت متأخر من مساء أمس، باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مجموعة من المواطنين قرب دوار دولة في حي الزيتون شرق غزة.

وأصيب عدد من الأشخاص غالبيتهم من الأطفال، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا في مخيم "المُغازي" وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مُستشفى شهداء الأقصى نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمنازل في مخيم "النصيرات".

وبلغت أحدث حصيلة للعدوان الإسرائيلي والتي أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة أمس 21.822 فلسطينيًا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.