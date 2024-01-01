نشاط ملحوظ في حركة الملاحة وتداول البضائع بالإسكندرية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 31 سفينة في 24 ساعة الى أرصفة مينائي الاسكندرية والدخيلة.

وأفاد البيان الصادر اليوم: أنه يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 42 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1635 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيلة، أشار البيان إلى انه تم تداول 145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.