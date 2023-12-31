الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره الفرنسي تحضيرات زيارته إلى باريس

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته المرتقبة إلى باريس، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تبادل خلالها الرئيسان الجزائري والفرنسي التهاني بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

كما أجرى الرئيس الجزائري، اليوم، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد؛ هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيًا "له وللشعب التونسي الشقيق، دوام الرقي والازدهار".

كما شكر الرئيس التونسي، بحسب البيان، نظيره الجزائري، متمنيًا "له وللشعب الجزائري، كل التقدم والهناء".