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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره الفرنسي تحضيرات زيارته إلى باريس

تبون وماكرون
تبون وماكرون
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بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته المرتقبة إلى باريس، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تبادل خلالها الرئيسان الجزائري والفرنسي التهاني بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

كما أجرى الرئيس الجزائري، اليوم، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد؛ هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيًا "له وللشعب التونسي الشقيق، دوام الرقي والازدهار".

كما شكر الرئيس التونسي، بحسب البيان، نظيره الجزائري، متمنيًا "له وللشعب الجزائري، كل التقدم والهناء".

باريس عبدالمجيد تبون إيمانويل ماكرون الرئيس الجزائري العلاقات الثنائية