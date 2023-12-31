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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إكسترا نيوز تعرض تقرير لحصاد إنجازات الدولة بالإسكان 2023

جهود الدولة في ملف
جهود الدولة في ملف الإسكان
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استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في حصاد 2023، جهود الدولة في ملف الإسكان خلال العام، حيث واصلت الدولة توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر.

واستمرت الدولة في إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة في جميع برامج الإسكان، فضلًا عن توفير الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطني المناطق غير الآمنة.

وعملت الدولة على إنشاء مدن جديدة في بعض محافظات الجمهورية وزيادة مشروعات الإسكان المتنوعة بالمدن الجديدة، وزيادة التسهيلات المقدمة للمواطنين للحصول على وحدة سكنية لجميع الفئات، حيث تم وجارٍ تنفيذ 279 مشروعًا سكنيًا في جميع محافظات الجمهورية، كما استمرت الدولة في زيادة مشروعات الإسكان في جميع قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

إكسترا نيوز جهود الدولة في ملف الإسكان قاطني المناطق غير الآمنة