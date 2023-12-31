نقيب معلمي بني سويف: صرف 2 مليون و108 ألف جنيه قرض حسن خلال 2023

أعلن مصطفى الديب نقيب المعلمين ببني سويف، انه تم صرف مبلغ 2 مليون و108 آلاف جنيه، قرض حسن للمعلمين على مستوى المحافظة خلال عام 2023.

وأوضح نقيب المعلمين أنه تم صرف القرض لـ369 معلما على مستوى محافظة بنى سويف، مابين قرض قيمته 5 آلاف جنيه، وآخر قيمتة عشرة آلاف جنيه.

ويذكر أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيه، وقرض تعليمي للمعلم الذي لدية أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيها، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للمعلمين.

وأكد نقيب المعلمين على أن دائما النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الإجتماعي للمعلم.