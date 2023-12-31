صفقة عمر كمال عبدالواحد تقترب من الأهلي.. تعرف على تفاصيل المفاوضات والمقابل المادي

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر ومنتخب مصر، للإعلان عن الصفقة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية تقريب في وجهات النظر بين الطرفين خاصة في ظل تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويعقد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع وليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر لحسم الصفقة.

وكشفت مصادر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز"، أن النادي متمسك بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، وعرض انتقال 4 لاعبين من الأهلي إلى صفوف فيوتشر بالإضافة لمبلغ مادي لحسم الصفقة في ظل الصراع القوي مع الغريم التقليدي الزمالك ونادي بيراميدز أيضا على الصفقة.

وشدد المصدر أن الأهلي عرض 4 لاعبين هم محمود متولي وصلاح محسن بالإضافة للاعبين من فريق الشباب لإتمام الصفقة.

وتابع: أن نادي فيوتشر رفض ضم محمود متولي بسبب الإصابات وطلب الحصول على خدمات أحمد عبدالقادر وصلاح محسن.